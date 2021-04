Coronavirus, Sirigu riscontrato positivo al Covid-19. Il portiere granata ha incontrato i bianconeri nel derby, sale la preoccupazione.

Sirigu has tested positive for Coronavirus pic.twitter.com/x9a3j3LaAx

Juventus, cresce preoccupazione nell’ambiente dove la riscontrata positività di Sirigu. Come sappiamo sabato scorso i bianconeri hanno affrontato i granata nella partita del derby della Mole allo stadio Olimpico di Torino. Già nel match erano assenti sia Bonucci che Demiral proprio a causa della positività al virus, ora sale la preoccupazione anche in nazionale azzurra. Il calcio moderno è ormai obbligata a convivere con il Coronavirus fino a quando la campagna vaccinale non arriverà a tutti.

LEGGI ANCHE >>> Juventus Napoli, probabili formazioni: le scelte del maestro

Coronavirus, Sirigu positivo: cresce la preoccupazione in casa Juventus

Anche due difensori bianconeri sono stati riscontrati positivi al Covid-19 nel match prima del derby. Ora la preoccupazione sale dopo l’ennesimo caso di positività. Sirigu è stato riscontrato positivo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sirene inglesi per l’obiettivo bianconero

Sperando che in casa Juventus non ci sia nessun positivo, mercoledì i bianconeri dovranno affrontare una sfida cruciale per il campionato. Infatti ci sarà il Napoli di Gattuso nel recupero del match che a questo punto sarà come una finale, a detta di Pirlo. In palio la qualificazione alla Champions.