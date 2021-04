Calciomercato Juventus, distanza tra offerta e domanda: rinnovo in bilico

Nel prossimo calciomercato la Juventus dovrà senz’altro darsi da fare per blindare quei giocatori che faranno parte dei piani futuri del club.

Tra questi c’è il difensore romeno Dragusin, in odore di rinnovo. Ma c’è anche il futuro di Gianluca Frabotta da decidere. Il giovane laterale sinistro è stato promosso in pianta stabile in prima squadra da Andrea Pirlo e si è sempre fatto trovare pronto quando è stato chiamato in causa. Certo in questa stagione starà “rubando” consigli ai calciatori più esperti della rosa, consapevole che nei prossimi anni sarà chiamato ad una crescita continua. Rimane da capire se continuerà a farlo o meno in bianconero.

