Calciomercato Juventus, possibile ribaltone societario: ritorno choc

Calciomercato Juventus, è anche possibile un clamoroso ribaltone societario che potrebbe portare ad un clamoroso ritorno

Sarebbe possibile un ribaltone societario in casa bianconera. Che potrebbe portare ad un clamoroso ritorno. Secondo Repubblica infatti, la Juventus potrebbe decidere di non rinnovare il contratto di Paratici e Nedved. Agnelli ci starebbe pensando, per preparare di conseguenza un ritorno che avrebbe dell’incredibile.

Il quotidiano infatti scrive che il presidente bianconero starebbe pensare di riportare a Torino l’attuale amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta. Anche se ovviamente la trattativa sarebbe difficile da portare a compimento. Ma la nebulosa situazione societaria della società nerazzurra, potrebbe agevolare un po’ il clamoroso ritorno.

Calciomercato Juventus, Marotta porta il nuovo ds

Anche in bianconero Marotta continuerebbe ad avere lo stesso ruolo, cioè quello di amministratore delegato. E come direttore sportivo ci sarebbe la possibilità di arrivare a Giuntoli, che come spiegato anche da calciomercato.it, sarebbe in rotta di collisione con De Laurentiis e sarebbe già stato cercato dalla Fiorentina.

Una notizia clamorosa, che potrebbe davvero cambiare tutto in casa bianconera. La posizione di Paratici e Nedved sarebbe quindi a rischio in questo momento. E potrebbero pagare, anche loro, un mercato che in questa stagione – tranne che per l’arrivo di Chiesa – è stato deludente. Al momento, comunque, la situazione è in standby. Non arrivano né conferme (ovviamente) ma nemmeno smentite. Un silenzio che potrebbe diventare assordante nello spazio di poche settimane.