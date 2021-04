Calciomercato Juventus, addio Ramsey: già scelto l’erede

Calciomercato Juventus, ecco le mosse di Paratici per la prossima stagione. I bookmakers sicuri dei cambi a centrocampo. C’è il colpo pronto

Che il problema è lì in mezzo è sotto gli occhi di tutto. La Juventus, a centrocampo, ha bisogno di una vera e propria rivoluzione per la prossima stagione. Paratici sarebbe già a lavoro, tra partenze e arrivi, per sistemare il reparto. E i bookmakers, in entrambi i casi, sono sicuri delle scelte che verranno fatte.

Partiamo da chi lascerà Torino. Quello maggiormente indiziato è Ramsey, arrivato dall’Arsenal a parametro zero, che potrebbe tornare in Inghilterra. Sul centrocampista gallese, che permetterà alla società bianconera di piazzare una plusvalenza, ci sarebbero sia il Liverpool che il West Ham: entrambe le società sono quotate a 2,5. Sono le favorite per portarsi a casa il calciatore.

