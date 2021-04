Calciomercato Roma, Sarri o Allegri? Arriva la decisione | Juve avvisata

Allegri alla Roma? Calciomercato, la Juve contende il tecnico livornese ai giallorossi. con Sarri spettatore

Calciomercato Juventus Sarri Allegri / A monopolizzare l’attenzione mediatica in queste ore è il futuro di Massimiliano Allegri e di Maurizio Sarri, in lizza come papabili successori di Fonseca e di Andrea Pirlo. Fino a poche settimane fa, i capitolini sembravano vicinissimi a chiudere l’accordo con il tecnico ex Milan e Juventus, ma l’irruzione proprio dei bianconeri “rischia” di far saltare il banco. Infatti, gli ultimi risultati negativi della compagine di Andrea Pirlo hanno rimescolato le carte in tavola, con Juve-Napoli che assumerà una valenza decisiva nell’economia del futuro del Maestro.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, nuovo bomber: i tifosi hanno scelto

L’incontro informale tra Agnelli ed Allegri documentato da Tony Damascelli sulle colonne de il Giornale, e confermato indirettamente dalle parole di Pirlo in conferenza stampa, non è passato inosservato. Il rapporto tra i due è ottimo e va oltre la mera sfera professionale: se la Juve dovesse effettivamente rompere gli indugi e contattare il tecnico livornese per offrigli nuovamente la panchina della Vecchia Signora, Allegri prenderebbe seriamente in considerazione l’ipotesi di ritornare su quella panchina che l’ha visto protagonista.