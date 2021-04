Juventus, altro positivo in organico? Oggi i test molecolari

Dopo Bonucci e Demiral, la Juventus potrebbe affrontare il Napoli con un terzo calciatore positivo al Coronavirus. Oggi i test molecolari sulla squadra.

Il paradosso è che domani alla Stadium si giocherà una partita rinviata ad ottobre per due casi di Covid e domani la Juventus potrebbe averne tre o più. E’ l’Italia, signori, dove la chiarezza sul regolamento lascia sempre spazio ad interpretazioni di ogni natura. Il Corriere dello Sport questa mattina ha bruciato tutti i giornali in edicola. Ci sarebbe un terzo giocatore debolmente positivo in casa Juve. In attesa degli esiti dei test molecolari per confermarlo o far tirare un sospiro di sollievo attorno a un profilo che potrebbe essere non solo reduce del derby col Toro (ieri un’altra positività) ma anche di rientro dal pericoloso cluster della Nazionale.

Juventus, ore di attesa e di ansia