Juventus-Napoli, la conferenza di Pirlo: c’è l’annuncio del tecnico

Juventus-Napoli, Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa in vista del recupero di domani. Ecco le parole dell’allenatore bianconero

Ha presentato la gara fondamentale di domani Andrea Pirlo. La sua Juventus affronterà il Napoli in una gara che è decisiva non solo per il futuro del tecnico, ma anche per quello della squadra. Una sconfitta potrebbe significare addio alla Champions. Non perché non ci sia, in caso, il tempo di recuperare. Ma sicuramente a livello mentale potrebbe diventare un vero colpo da ko definitivo.

”Sarà una gara importante per la classifica. Loro attraversano un ottimo momento e vengono da buoni risultati. Vorranno fare risultato ma noi abbiamo la stessa ambizione e faremo del nostro meglio. Spero sia una bella partita in cui entrambe le squadre proveranno ad imporre il proprio gioco”. In porta giocherà Szczesny: “Dopo una prestazione non buona c’è sempre voglia di riscatto. E lui domani ha l’opportunità di dimostrare il suo valore. Cuadrado invece ha giocato dietro con il Napoli sia nella finale di Supercoppa che in campionato. Domani vedremo. Può giocare sia alto che anche in difesa”.

