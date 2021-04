Juventus, il guaio Coronavirus non si arresta. Un altro giocatore dell’organico bianconero è risultato positivo al Covid-19.

Juventus, allarme in casa bianconera. Un altro giocatore, Federico Bernardeschi, è risultato positivo al Covid-19 dopo l’esito dei tamponi. Purtroppo il guaio Coronavirus sembra non arrestarsi nel calcio italiano, tante positività in casa bianconera che, purtroppo, confermano, dopo l’esito dei tamponi, un altro positivo nell’organico di Pirlo. Fortunatamente il giocatore sta bene ed è asintomatico e in isolamento. Lo comunica ufficialmente lo stesso club bianconero sul proprio portale social.

Juventus, ufficiale l’esito dei tamponi: altro giocatore positivo

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di Federico Bernardeschi. Il calciatore è in isolamento e asintomatico”. Scrive la società sul proprio sito ufficiale.

