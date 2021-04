Calciomercato Juventus, Bernardeschi al Milan con lo scambio

Bernardeschi potrebbe finire al Milan in un’ottica di plusvalenze e di uno scambio. A Torino arriverebbe il capitano Romagnoli, finito ormai ai margini.

Oggi sia Romagnoli che Bernardeschi assomigliano più a un problema che a una risorsa per Milan e Juve. I loro contratti sono in scadenza al 30 giugno 2022 ed entrambi sono reduci da una stagione tutt’altro che esaltante a livello individuale. Così tutto quello che prima non sembra possibile o magari opportuno, ora può essere riscritto. Il portale calciomercato.com spiega che è all’ordine del giorno uno scambio per sistemare il bilancio con delle plusvalenze e dare nuove ambizioni ai due calciatori.

LEGGI ANCHE >>> Dybala, la Sabatini allontana la Joya: «Torino è una città noiosa»