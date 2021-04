Calciomercato Juventus, Milik in dirittura d’arrivo. Il Siviglia si allontana definitivamente dal polacco, ora i bianconeri sono in pole.

Calciomercato Juventus, il no a Monchi potrebbe essere cruciale per capire il futuro dell’attaccante polacco Milik. Il centroavanti ex Napoli, attualmente al Marsiglia, era vicino al Siviglia ma gli spagnoli si sarebbero allontanati definitivamente dal classe 1994 che in questo momento potrebbe essere libero di firmare con i bianconeri. Come sappiamo già in passato fu cercato dalla dirigenza bianconera ma poi i problemi relativi con la sua ex squadra gli hanno impedito di liberarsi a zero, adesso sarebbe libero di tornare in Italia e la Juventus vuole rivoluzionare il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, colpo sempre più possibile: attaccante in arrivo

La Juventus non sembra infatti intenzionata a riscattare Alvaro Morata dopo il prestito con diritto di riscatto da parte dell’Atletico Madrid, al posto dello spagnolo si punterebbe tutto sul polacco ex Napoli. Anche Milik è in prestito con obbligo condizionato al Marsiglia fino a giugno 2022. Nel suo contratto è presente però una clausola da 12 milioni di euro che i bianconeri intendono esercitare. Un colpo decisamente economico ma anche d’esperienza. Milik sarebbe il primo colpo per la nuova stagione ma non è escluso che in attacco i bianconeri si rinforzino ulteriormente, anzi ci sono sempre un paio di nomi caldi in ottica futura anche perché oltre a Morata, non è assolutamente certa la permanenza di Paulo Dybala che sembra ormai sempre più lontano dalla Juventus.