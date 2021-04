Calciomercato Juventus, senti Paganini: “Si delinea lo scambio”

Calciomercato Juventus, il giornalista Paganini annuncia le nuove trattative: c’è da discutere di Bernardeschi e dell’ipotesi scambio.

Buongiorno. In attesa di #JuventusNapoli dove anche #Pirlo si gioca tanto del suo futuro, percepisco grande agitazione nel Principato, in particolare per 3 giocatori: Donnarumma, Romagnoli, Bernardeschi. Tutti con rinnovi da discutere o scambi da delineare. — Paolo Paganini (@PaPaganini) April 7, 2021

Calciomercato Juventus, il giornalista Paganini con un tweet annuncia le possibili operazioni di mercato in chiave bianconera. In questi giorni si delinea l’ipotesi di un nuovo scambio di cartellini fra due big italiane, si parla infatti dell’ipotesi di Bernardeschi al Milan in cambio di Romagnoli. Ma sempre con i rossoneri c’è da discutere il futuro di Donnarumma che potrebbe andarsene a zero e chissà proprio alla Juventus, che lo cerca e vuole già da diverso tempo.