Dybala, la Sabatini allontana la Joya: «Torino è una città noiosa»

Sempre più vicino l’addio di Dybala alla Vecchia Signora. Oriana Sabatini parlando di Torino dice che è una città noiosa. Indizio di mercato?

Chissà che la vita monotona di Oriana non possa spingere la coppia verso altri lidi. Il rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 della Joya è arenato da diversi mesi. E la Juventus non ha certo fatto mistero di considerare più che possibile la cessione del numero 10. Peraltro già finito in vetrina nell’estate 2019, quando fu a un passo prima dal Manchester United e dal Tottenham. Il futuro di Paulo Dybala, insomma, sembra essere stato svelato dalla compagna Oriana Sabatini. Questo nonostante in Argentina parlino di una coppia in crisi.

