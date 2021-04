Juventus Napoli, fallo su Chiesa in area: era rigore? | Il web insorge

Fallo su Chiesa, Juventus Napoli: l’intervento di Koulibaly ha destato non poche perplessità, ma l’arbitro ha deciso di lasciar correre

Juventus Napoli / Spettacolo e polemiche. In queste due parole si può riassumere il primo tempo di Juventus Napoli, che attualmente vede i bianconeri condurre per 1-0 grazie alla rete siglata da Cristiano Ronaldo, che è riuscito ad insaccare dopo una bellissima azione di Federico Chiesa, abile a sgusciare via ad Hysaj con una doppia serpentina e a servire a Cr7 un assist al bacio. Tuttavia, gli uomini di Pirlo recriminano per un duro intervento in area di Koulibaly sull’ex Fiorentina, che l’arbitro Mairani ha deciso di non andare a rivedere al Var. Dubbi anche sull’intervento su Zielinski al 45′. Ecco le prime reazioni a caldo del web.

