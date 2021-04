Juventus Napoli, questa sera alle ore 18.45 si disputerà il recupero di Serie A contro i partenopei. Sfida importantissima per il futuro.

Juventus Napoli, questa sera andrà in onda il recupero del big match di Serie A. I bianconeri sono pronti ad affrontare gli undici di Gattuso in una delle partite più importanti della stagione. Il maestro è pronto a cercare a differenza per riscattarsi da questa stagione, per ora, non delle più positive. Nella sfida di recupero di Serie A gli undici di Pirlo incontreranno un agguerrito Napoli a caccia della qualificazione Champions, proprio come la compagine bianconera. Come detto dallo stesso Pirlo, quella di stasera sarà una finale. Una partita decisiva, quasi, che sicuramente potrebbe dire molto sull’andazzo del finale di stagione. Tutto pronto quindi per il match delle 18.45 che vedrà i bianconeri ospitare i rivali sul campo del Napoli all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus Napoli, probabili formazioni: le scelte di Pirlo

Sfida importantissima per Pirlo ma anche per la Juventus, un altro passo falso sarebbe davvero pesante per il finale di stagione. L’obiettivo è ottenere i tre punti così da garantire più sicurezza nella qualificazione Champions della prossima stagione. Tanta concentrazione ma soprattutto cinismo necessario. Questo è il punto di forza per i ragazzi. Ecco, quindi, gli undici probabili che scenderanno in campo questa sera alle ore 18.45 all’Allianz Stadium di Torino: