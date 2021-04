Calciomercato Juventus, scambio per Gosens: offerta totale da 30 milioni

Gosens alla Juventus, calciomercato: il terzino tedesco piace alle big del calcio europeo, una delle quali sarebbe pronta al super scambio

Calciomercato Juventus Gosens / Uno dei reparti sul quale Pirlo, o chiunque sia il prossimo allenatore, dovrà sicuramente lavorare, è rappresentato dalle corsie esterne, che in verità quest’anno è stato falcidiato da defezioni più o meno importanti, che hanno costretto il tecnico bianconero a doversi reinventare delle soluzioni alternative. Soprattutto sulla corsia mancina sono emerse delle lacune piuttosto importanti, con Alex Sandro che non è stato in grado di garantire quella continuità di rendimento che invece hanno offerto Cuadrado e Danilo sull’out opposto.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, è fatta per il rinnovo: trovato l’accordo

Ragion per cui Fabio Paratici si è tuffato sul mercato, alla ricerca di possibili soluzioni: il primo nome sulla lista del CFO bianconero è rappresentato da Robin Gosens, autore di una stagione formidabile con la maglia dell’Atalanta, condita da ben 9 goals e 4 assist. Gli orobici valutano il cartellino dell’esterno non meno di 30 milioni di euro: una cifra importante sì, ma non eccessivamente elevata per un calciatore che ha ancora margini di miglioramento importanti. Come prevedibile, il laterale non piace soltanto alla Vecchia Signora, ma ha molti estimatori anche in Spagna e in Inghilterra.