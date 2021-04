Calciomercato Juventus, c’è il jolly per il sogno Pogba

Nel prossimo calciomercato la Juventus potrebbe operare senz’altro dei cambiamenti importanti all’interno della sua rosa. Nuovi big per puntare in alto.

Tuttavia bisognerà sempre guardare anche al bilancio, ancor più in questo periodo economico delicato per tutto il mondo del calcio. I bianconeri hanno però bisogno di rinforzi un po’ in tutti i reparti. L’obiettivo è quello di rinnovare e ringiovanire l’organico, pur rimanendo al top sia in Italia che in Europa. Ma prima di comprare è sempre necessario riuscire a tenersi stretti i propri gioielli, dicendo no agli assalti delle altre big.

