E’ stata l’autentica mossa a sorpresa di Pirlo per la partita che la sua Juventus ha vinto ieri pomeriggio allo Stadium contro il Napoli.

Stiamo parlando di Gigi Buffon. Nessuno si aspettava di vederlo nell’undici titolare della Juventus ieri, anche perchè in conferenza stampa l’allenatore aveva pubblicamente affermato di voler schierare dall’inizio Szczesny. Invece tutto è cambiato nel giro di poche ore e Pirlo alla fine ha deciso di affidarsi al 43enne portiere. Una scelta probabilmente non casuale per una delle partite chiave del campionato. L’allenatore juventino ha puntato su una bandiera che non ha assolutamente voglia di essere ammainata. E Buffon ha risposto sul campo con una prestazione super, che adesso lo pone in concorrenza con Szczesny anche per il prossimo match che i bianconeri giocheranno contro il Genoa.

