Calciomercato Juventus, Zidane si porta il fedelissimo | Le ultime

Calciomercato Juventus, Zidane sempre nome caldo per il dopo Pirlo: possibile anche un approdo eventuale di Marcelo?

Zidane calciomercato Juventus / Sebbene la vittoria contro il Napoli abbia rivitalizzato l’ambiente bianconero, la panchina di Andrea Pirlo continua a traballare. Molto dipenderà dall’esito di questo campionato, che vede la Juve giocarsi un approdo in Champions League che sarebbe assolutamente salvifico per le casse della Vecchia Signora. Ciò non toglie che non possa avvenire ciò che alcuni tifosi della Juve si auspicano, ovvero l’esonero del “Maestro”, reo di non essere stato capace di dare un’identità precisa ad una squadra che sembra più un coacervo di campioni.

Trai i nomi più gettonati per il dopo Pirlo ci sarebbe quel Zinedine Zidane che da tempo sarebbe uno dei pupilli di Andrea Agnelli, anche quando si trattava di sostituire Max Allegri. Molto dipenderà dall’esito di questa stagione del Real Madrid, che si gioca un quarto di finale di Champions League ed è in piena lotta per la Liga. Nel caso in cui si materializzasse la pista Zizou-Juve, ecco che l’eventuale acquisto di Marcelo non sarebbe più una mera utopia..