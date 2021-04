Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: scambio in mediana

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: la proposta dello scambio alletta la dirigenza bianconera che ora ci pensa.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna arrivano importanti indiscrezioni su quello che sarà il mercato del futuro. Bianconeri pronti a rivoluzionare la rosa in specie laddove bisogna migliore, come il centrocampo. Tanti nomi sondati ma l’ultima suggestione sembra far felice la dirigenza bianconera. Si parla infatti di Rabiot per donny van der beek . Il centrocampista olandese acquistato dall’Ajax sta faticando in Inghilterra e la Premier League non sembra essere il suo campionato, proprio per questo il Manchester starebbe pensando alla sua cessione, ma il mercato al risparmio è anche un mercato di opportunità.

