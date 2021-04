Juventus, Demiral vuole giocare. La risposta di Pirlo sul campo

Demiral può tornare al centro della difesa contro il Genoa, linea sulla quale è pronto a retrocedere anche Cuadrado. In attacco Dybala dal 1′ con CR7?

Ora più che mai Pirlo dovrà fare attenzione ai dettagli, spiega il Corriere dello Sport questa mattina. Ecco perché contro il Genoa è lecito aspettarsi una Juve almeno in parte diversa rispetto a quella di mercoledì scorso. In attacco la certezza è rappresentata dal solito Cristiano Ronaldo, ma è possibile un turno di riposo almeno inizialmente per Alvaro Morata. In rampa di lancio c’è Paulo Dybala, ma anche Dejan Kulusevski spinge per ritrovare il campo. Lo svedese vuole reagire all’erroraccio nel derby che ha portato al secondo gol di Tony Sanabria. Verso una maglia da titolare anche i vari Arthur e Weston McKennie, con Juan Cuadrado che può tornare sulla linea difensiva. In difesa molto dipende da Demiral.

Demiral, nuova chance da Pirlo?

E il rientro in gruppo di Merih Demiral dopo dieci giorni di isolamento causa Covid potrebbe permettere a Giorgio Chiellini di non forzare. L’obiettivo del capitano, infatti, è arrivare al meglio al match con l’Atalanta. Sarà quello lo snodo cruciale del campionato della Vecchia Signora. In porta è già stato annunciato il ritorno di Wojciech Szczesny, ma Gigi Buffon si è confermato molto più che una semplice alternativa.