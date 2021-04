Calciomercato Juventus, Icardi arriva con lo scambio: fissato l’incontro

Icardi alla Juventus, calciomercato: Paratici all’assalto dell’attaccante argentino. I bianconeri pensano al super scambio

Calciomercato Juventus Icardi/ La Juve fa sul serio per Mauro Icardi. Come riportato dall’edizione odierna de la “Stampa“, Fabio Paratici avrebbe contattato i vertici dirigenziali parigini per proporre un super scambio, inserendo nella trattativa Paulo Dybala, con il quale non si è ancora riusciti a trovare l’accordo per il rinnovo del contratto. Maurito, dopo un inizio di stagione sfavillante, ha perso ruoli nelle rotazioni offensive, finendo per essere scavalcato anche da Moise Kean. Il Psg valuta il proprio attaccante non meno di 60 milioni di euro, grossomodo la cifra che ha dovuto investire un anno e mezzo fa per acquistarlo dall’Inter.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, addio Dybala: l’Inter mette in scacco Paratici

Il piano della Juventus è chiaro. Il club bianconero non può permettersi di sborsare quella cifra, complice le rigide regole imposte da un bilancio che attualmente vive una fase di stagnazione causa Covid. Ecco dunque l’ipotesi di uno scambio con Dybala, che al Psg piace da anni, e che potrebbe formare un tridente da sogno con Mbappè e Neymar, anche perché si è raffreddata la pista Leo Messi.