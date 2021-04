Calciomercato Juventus, Douglas Costa ai saluti: pronto il maxi affare?

Douglas Costa lascerà la Juventus? Calciomercato, i bianconeri hanno proposto il brasiliano al Gremio per il super colpo

Juventus Calciomercato Douglas Costa / Intense ore primaverili in casa Juventus, con Fabio Paratici che è all’opera per cercare di programmare una stagione, la prossima, che dovrà essere inevitabilmente quella del riscatto, dopo un’annata monopolizzata da insidie e difficoltà. Alla luce delle vicissitudini sanitarie, però, non sarà facile per il CFO della Vecchia Signora riuscire a sfoltire una rosa troppo ampia nei suoi interpreti.

Uno dei primi nomi sulla lista degli esuberi è sicuramente quel Douglas Costa attualmente in prestito al Bayern Monaco, sul quale la Juve ha deciso di non puntare più, alla luce dei problemi fisici che hanno caratterizzato i quattro anni di permanenza del funambolico esterno all’ombra della Mole.