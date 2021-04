Calciomercato Juventus, asta europea per il gioiello dell’Ajax

Nel prossimo calciomercato la Juventus è destinata a cambiare diversi elementi della sua rosa. E anche a centrocampo potrebbero esserci delle novità.

Finora il rendimento di alcuni elementi non è stato del tutto positivo. La stagione di Arthur è stata in chiaroscuro, così come quella di Rabiot. Il francese potrebbe anche essere ceduto di fronte ad una offerta importante. Ed è molto probabile che Ramsey faccia le valigie. Il gallese è stato troppe volte frenato dagli infortuni e non è riuscito a incidere per come avrebbe voluto. Serviranno nuovi elementi e del resto le voci sono già molte, come quella che vorrebbe la Juventus sulle tracce di Jorginho, playmaker del Chelsea.

