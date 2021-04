Calciomercato Juventus, futuro allenatore: è una opzione anche per il Bayern

Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus sarà chiamata a prendere una decisione importante, ovvero se confermare o meno Pirlo in panchina.

La società vuole puntare forte su di lui, lo ha difeso anche in queste ultime settimane delicate e ogni valutazione sarà presa alla fine di questa stagione. Si è parlato tanto anche di un possibile ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Attualmente libero, è uno degli allenatori più corteggiati in Italia e in Europa. E alla lista delle pretendenti adesso potrebbe aggiungersi un’altra squadra.

Calciomercato Juventus, anche il Bayern Monaco potrebbe puntare su Allegri

Come spiega Calciomercato.it, anche il Bayern Monaco potrebbe prendere in considerazione il nome di Massimiliano Allegri in estate qualora non dovessero arrivare i risultati sperati in questo finale di stagione. In campionato il Bayern Monaco dopo il pareggio di ieri in casa contro l’Union Berlin ha 5 punti di vantaggio sul Lipsia, che ha accorciato le distanze. Mentre in Champions League è atteso da una rimonta difficile contro il Psg, che ha vinto in Germania per 3-2 nell’andata dei quarti di finale. Il tecnico Flick ha il contratto in scadenza nel 2023 ma un finale non all’altezza da parte della sua squadra potrebbe anche far decidere la società tedesca di cambiare guida tecnica. Con Allegri che a quel punto potrebbe diventare una alternativa, anche se spesso i bavaresi hanno optato per una promozione interna o un allenatore tedesco.