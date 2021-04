Juventus-Genoa streaming: dove vedere il match su Sky

By

Juventus-Genoa, ecco come vedere il match di questo pomeriggio che sarà trasmesso in esclusiva su Sky e Now Tv. Tutte le info utili

La Juve è chiamata a dare continuità alla vittoria contro il Napoli. E soprattutto i tre punti servono per rimanere attaccati al Milan, che ieri ha vinto a Parma. C’è da conquistare un posto in Champions League. E il Genoa, libero da ogni pensiero di classifica, potrebbe creare diversi grattacapi.

La partita di questo pomeriggio all’Allianz sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky e andrà in onda sui canali Sky Sport Serie A e su Sky Sport, numero 252 del satellite.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, è italiano l’obiettivo per il centrocampo