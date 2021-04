Juventus Genoa, la furia di Ronaldo: volano gli stracci | La ricostruzione

Juventus Genoa, Ronaldo ha lanciato la maglietta a fine partita? La ricostruzione di quanto accaduto dopo il fischio finale

Juventus Genoa Ronaldo / Da poco è terminata Juventus Genoa, quando Cristiano Ronaldo, visibilmente contrariato per l’andamento di una gara nella quale non è riuscito ad incidere, getta a terra la maglietta. In molti hanno interpretato il gesto del portoghese come segno di nervosismo e di frustrazione che ha alimentato inevitabilmente delle polemiche. A commentare l’accaduto è stato proprio Tancredi Palmieri, che su Twitter non ha lesinato di mandare delle frecciatine al fenomeno portoghese.

