Calciomercato Juventus, la rabbia di CR7: futuro in bilico

Nel prossimo calciomercato per la Juventus ci saranno diversi cambiamenti in vista nella rosa, ma anche la conferma di alcuni perni della squadra bianconera.

E uno di questi è Cristiano Ronaldo. Il campione portoghese nell’ultimo match vinto contro il Genoa è rimasto a secco e non è passato inosservato il suo nervosismo nonostante la squadra abbia vinto. E i tifosi si stanno chiedendo il perché di tanto nervosismo, incomprensibile a livello personale perché anche in questa stagione che per la Juventus non è stata eccelsa (vista l’eliminazione precoce dalla Champions e lo scudetto ormai sfumato) CR7 ha macinato gol su gol. Certo, il suo futuro potrebbe essere un punto interrogativo, anche se la dirigenza bianconera non intende fare a meno di lui per il prossimo anno, l’ultimo del suo contratto.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: possibile scambio alla pari

LEGGI ANCHE –>Juventus, rivoluzione milionaria: ci pensa Mino Raiola