Calciomercato Juventus, è assalto all’attaccante voluto da Roma e Milan

Calciomercato Juventus, è assalto all’attaccante cercato anche da Roma e Milan. Paratici già a lavoro per ringiovanire la rosa

La Juve ha puntato l’attaccante per il prossimo anno. Giovane, di qualità, che conosce il campionato italiano e che già segna con una certa continuità. La concorrenza è alta. Soprattutto perché Roma e Milan, le altre due squadre che lo hanno messo nel mirino, lo hanno fatto con largo anticipo. Ma Paratici adesso sembra pronto a piazzare l’affondo. Che potrebbe rivelarsi decisivo.

Anche perchè, nel reparto avanzato, la Juve sembrerebbe orientata a cambiare totalmente volto. Per Dybala l’offerta è arrivata e la società non si spingerà oltre, per Morata saranno decisivi gli ultimi mesi prima di capire se verrà riscattato o meno, e l’atteggiamento di Ronaldo, nervoso, non lascia presagire nulla di buono per il futuro. E allora è normale che la dirigenza si guardi intorno.

