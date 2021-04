Calciomercato Juventus, un calciatore esce allo scoperto

Non è un mistero che la Juventus insegua Dembele del Barcellona. Il calciatore: «Non ho ancora parlato con la nuova società…».

Le manovre di mercato sono già iniziate, ma per la Vecchia Signora sarà fondamentale centrare la qualificazione alla prossima Champions League. La retrocessione in Europa League sarebbe un fallimento incredibile. Intanto le novità arrivano dalla Spagna, nazionale dove Paratici ha diversi agganci. Attaccante spesso accostato alla Juventus in chiave mercato, Ousmane Dembelè parla, intervistato da “BeInSport“. Ha discusso del suo futuro professionale e della possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 con il Barcellona.

LEGGI ANCHE >>> Wanda Nara incontra la Juventus. Il calciomercato si infiamma

Dembele verso la Juventus?

«Il mio futuro? Mi resta ancora un anno di contratto – ha detto Dembele -. Non c’è stato ancora nessun colloquio con il nuovo consiglio, ma sono felice e mi sento bene. Il nuovo presidente che è arrivato non lo conosco molto bene, ma è molto vicino ai giocatori. Vedremo come andrà. Mi sento bene da quando sono tornato. È vero che ora difendo di più contro gli avversari . Lenglet mi prende in giro e mi dice che devo ‘grattare’ di più. Il mio stile di vita è molto buono. Non è questo che mi ha fatto soffrire tante volte in passato. La gente parla senza saperlo , tutto qui. Inoltre, ultimamente mi infortunio molto meno».