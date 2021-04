Juventus, finalmente una buona notizia: torna a disposizione di Pirlo

Juventus, ufficiale la buona notizia. Torna a disposizione di Pirlo già dalla prossima partita di campionato

Adesso c’è solo Bernardeschi in infermeria. Almeno per il Covid. Sì perché la Juventus ha ufficialmente comunicato che Leonardo Bonucci è guarito e che può così interrompere l’isolamento domiciliare. Doppio tampone negativo per il difensore che domani di conseguenza tornerà in gruppo.

Un recupero importante per Andrea Pirlo che potrà contare sulle prestazioni del difensore già dalla prossima decisiva sfida contro l’Atalanta. Bonucci si era beccato il virus con la Nazionale azzurra. Così come Bernardeschi e diversi calciatori che hanno presto parte al ritiro.

