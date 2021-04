Wanda Nara incontra la Juventus. Il calciomercato si infiamma

Wanda Nara è a Milano e dopo un periodo di quarantena parlerà con la Juventus, che ha mostrato interesse per Mauro Icardi.

Il giornalista Nicolò Schira sul suo profilo twitter ha parlato del prossimo colpo di mercato della Juventus. Il discorso inevitabilmente si incrocia con quello che viene alimentato dagli sceicchi all’ombra della Torre Eiffel. Una delle priorità del Paris Saint Germain – scrive il giornalista – questa estate è l’acquisto di Kean da Everton con un accordo a titolo definitivo. Mauro Icardi pertanto potrebbe essere venduto. La sua agente e moglie Wanda Nara è a Milano e dopo un periodo di quarantena parlerà con la Juventus, che ha mostrato interesse per l’attaccante.

Il prezzo di Icardi. Andrà via dal PSG

Il Paris Saint-Germain ha messo sul mercato Mauro Icardi. L’avventura dell’attaccante argentino a Parigi sembra già ai titoli di coda e, tra le squadre interessate, alla finestra c’è da tempo anche la Juventus. Il prezzo dell’ex Inter? Circa 40 milioni di euro, come fissato dal ds Leonardo e dalla proprietà del PSG. Ma nell’affare, qualora Messi e Aguero non dovessero andare in Francia, potrebbero le due squadre inserire Cristiano Ronaldo. Il portoghese andrà via?