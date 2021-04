Juventus, Cristiano Ronaldo nel mirino: lo scherzo dei giocatori dell’Atalanta

Juventus, Cristiano Ronaldo nel “mirino” dei calciatori dell’Atalanta. Ecco lo scherzo fatto dai tesserati nerazzurri

Non sono passate inosservate le parole di Gosens, l’esterno dell’Atalanta che qualche giorno fa ha dichiarato di aver chiesto la maglia di Cristiano Ronaldo al portoghese e di aver ricevuto come risposta un secco “no”. “Dopo il fischio finale sono andato da lui, non sono nemmeno andato dal pubblico per festeggiare … ma Ronaldo non ha accettato. Gli ho chiesto: ‘Cristiano, posso avere la tua maglietta? Non mi ha nemmeno guardato” ha detto l’atalantino.

Che ha anche rincarato la dose, spiegando di non essersi sentito certamente bene negli istanti successivi: “Ero completamente arrossito e mi vergognavo. Sono andato via e mi sono sentito piccolo. Hai presente quel momento in cui accade qualcosa di imbarazzante e ti guardi intorno per vedere se qualcuno l’ha notato? È quello che ho provato e ho cercato di nasconderlo”.

