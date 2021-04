Juventus, Serie A: la proposta della Lega per la riapertura degli stadi

Juventus, Serie A: la Lega Calcio ha proposto la riapertura degli stadi per il finale di stagione, ecco il piano.

La Lega @SerieA chiede l’apertura a 1.000 spettatori già dalle prossime partite e poi percentuale uguale a quella di #Euro2020 per il finale di campionato. Dal Pino: “Si possa utilizzare il nostro campionato come test per l’importante vetrina europea”. — Giovanni Capuano (@capuanogio) April 13, 2021

Juventus, la Lega Calcio chiede la riapertura degli stadi per il finale di stagione. Il piano come riporta Giovani Capuano su Twitter, sarebbe quello di aprire inizialmente a 1.000 spettatori già nelle prossime partire e via via arrivare alla percentuale uguale a quella che sarà per Euro2020 questa estate.