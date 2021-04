Juventus, le ultime dall’allenamento: Atalanta nel mirino

Per la Juventus proseguono gli appuntamenti in campionato e all’orizzonte c’è una partita che si preannuncia davvero molto importante per i bianconeri.

Domenica infatti si dovrà giocare contro l’Atalanta quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions. La Juventus arriverà al confronto con l’undici di Gasperini dopo due vittorie importanti. Ma di fronte ci sarà una squadra che gioca a memoria e che ha nei due attaccanti colombiani Muriel e Zapata dei giocatori difficili da frenare. Si preannunciano insomma 90 minuti davvero molto intensi e combattuti, la posta in palio è davvero alta.

Juventus, oggi esercitazioni tecniche in vista dell’Atalanta

“I bianconeri si sono ritrovati al Training Center per iniziare la preparazione in vista di un altro importante match, quello in trasferta contro l’Atalanta in programma domenica 18 aprile alle ore 15.00. La gara sarà valevole per la trentunesima giornata di campionato e la squadra guidata da Mister Andrea Pirlo vorrà dare continuità agli ultimi risultati positivi. – si legge sul sito dei bianconeri –

Per farlo, nella sessione di allenamento odierna, il gruppo si è focalizzato sul possesso palla e sulle esercitazioni tecniche, per chiudere con una partitella. L’appuntamento per domani è fissato al mattino, per una nuova giornata di lavoro sul campo”. Domenica ci sarà a disposizione, ricordiamo, anche Bonucci che è risultato negativo all’ultimo tampone dopo la positività dei giorni scorsi.