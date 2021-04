Calciomercato Juventus, svolta a sinistra: scambio in Premier League

Calciomercato Juventus, c’è la svolta a sinistra. Si lavora per lo scambio in Premier League. Nel mirino c’è un ex Roma

Si lavora per lo scambio in Premier League. Con la Juventus che potrebbe chiudere per quell’elemento che già diverse volte è stato accostato alla società bianconera. Che avrebbe, in questo caso, anche una pedina da poter inserire nella trattativa. Perché Paratici, per prendere Emerson Palmieri, potrebbe proporre ai Blues anche Alex Sandro.

La notizia è riportata da calciomercato.com che spiega come le parti starebbero cercando di capire a livello economico come poter impostare questa trattativa. Emerson, ex Roma, ormai è ai margini con Tuchel: non gioca praticamente mai e avrebbe chiesto più volte di essere ceduto. Ma fino al momento non erano arrivate offerte per il terzino che, nonostante le pochissime presenze in stagione, continua ad essere convocato da Roberto Mancini in Nazionale. Anche se per l’Europeo è dura.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, rinforzo in attacco: no a Roma e Siviglia