Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni il Bayern Monaco sarebbe piombato su Haaland e pagherebbe la clausola.

Calciomercato Juventus, Haaland al Bayern Monaco. L’ultima indiscrezione lanciata da ‘Daily Mail‘ avrebbe del clamoroso. I bavaresi sono già pronti a pagare la clausola dei 75 milioni per la stella nascente del calcio europeo, con attuazione nell’estate 2022. Un incredibile annuncio che lascia, come sembra, tutte le pretendenti a bocca aperta, compresa la stessa Juventus che ci aveva fatto più che un pensiero sul bomber norvegese. Un futuro nuovamente in Germania e ancora una stagione al Dortmund. Il Bayern Monaco avrebbe infatti identificato in Haaland l’erede di Lewandowski.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Dybala fa sognare i tifosi: dettaglio social sul futuro

Calciomercato Juventus, pronti a pagare la clausola: c’è il sì del giocatore

Un futuro nuovamente in Bundesliga. Il destino di Haaland potrebbe decidersi proprio nei prossimi mesi e un passaggio che sembra destinato a replicare quanto successe proprio con l’attuale bomber bavarese, Lewandowski, che prima di essere la stella del Bayern lo fu del Borussia Dortmund.