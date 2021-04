Nel prossimo calciomercato estivo la Juventus cercherà per prima cosa di trovare dei rinforzi per quanto riguarda il reparto offensivo.

Anche numericamente infatti l’attacco bianconero ha bisogno di innesti. Lo si è visto in particolare in questa stagione, affrontata solamente con Cristiano Ronaldo, Morata e Dybala. Proprio la lunga assenza di quest’ultimo ha privato Pirlo di una pedina importante, in grado di dare qualità alle giocate e di portare in dote un numero alto di gol. Alla fine di questa stagione ci sono degli elementi che potrebbero partire, e il maggiore indiziato pare essere proprio Dybala. La Juventus in ogni caso sta cercando un nuovo bomber e tra i tanti nomi ce n’è uno importante.

LEGGI ANCHE –>Juventus, scambio a sinistra in vista in Premier League



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ritorno di Kean: il piano di Paratici