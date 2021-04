Calciomercato Juventus, rinforzo in attacco: no a Roma e Siviglia

Calciomercato Juventus, l’obiettivo di mercato in attacco ha già detto no a Roma e Siviglia. Vuole solamente i bianconeri

Chiusa la pratica Morata, che dovrebbe rimanere anche nella prossima stagione, la Juventus è alla ricerca di un altro attaccante. Di nomi in questo periodo ne sono girati parecchi. Da Icardi e Kean per esempio, passando anche per Vlahovic. Ma il vero obiettivo bianconero è un altro. E al momento avrebbe anche rifiutato le offerte che gli sono arrivate da Roma e Siviglia.

Si libera a poco: e questo può fare la differenza. Bastano 12 milioni di euro per riuscire a strappare Milik al Marsiglia. Il polacco, arrivato a gennaio in Francia, sta rispedendo al mittente tutte le perplessità che sono piovute sul suo conto. Soprattutto sotto l’aspetto fisico: gioca e segna con regolarità.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Zidane nuovo allenatore: c’è un annuncio

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Aguero sempre più vicino: offerto un biennale

Calciomercato Juventus, Milik vero obiettivo

E secondo quanto riporta il portale francese Buzzsport, l’attaccante avrebbe già declinato le offerte che gli sono state recapitate dalla Roma e dal Siviglia. Vuole solamente la Juventus in Italia, convinto di poter dire la sua in un top club. La Roma, ricordiamo, aveva già chiuso per Milik nella scorsa estate, primo di bloccare tutto per via dell’impossibilità di avere certezze, dopo le visite mediche, sulla stabilità delle ginocchia operate.

E a Milik questo trattamento non deve proprio essere andato giù. Trasferitosi in Francia, sta trascinando il Marsiglia a suon di reti. Stupenda quella nell’ultimo turno di campionato. E Paratici avrebbe deciso di puntare tutto sul polacco. Che anche per struttura fisica, è quell’elemento che manca nella rosa della Juventus.