Calciomercato Juventus, c’è un contratto da rinnovare al più presto

Il calciomercato della Juventus dovrà essere incentrato non solo su acquisti e cessioni, ma anche sulla conferma dei pezzi pregiati della rosa di Pirlo.

Non ci sono dubbi sul fatto che alla fine di questa stagione verranno fatte le valutazioni definitive su alcuni elementi in bilico. Qualche big potrebbe partire e far largo ad altri campioni. Perché la cosa sicura è che la Juventus vuole rimanere tra le big d’Italia e d’Europa. E per questo motivo senza dubbio la dirigenza porterà eventualmente a Torino altri calciatori di spessore. Ma, come detto, i bianconeri devono anche contare su chi ha fatto benissimo anche in questa stagione che rischia di non regalare grandi soddisfazioni alla società torinese. Non ci sono dubbi infatti sul grande rendimento avuto da Cuadrado.

LEGGI ANCHE –>Juventus, scambio a sinistra in vista in Premier League



LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ritorno di Kean: il piano di Paratici

Calciomercato Juventus, c’è da rinnovare il contratto di Cuadrado