Materazzi punge la Juventus. L’ex Inter al vetriolo sui bianconeri

Marco Materazzi, ex difensore di Inter e Nazionale, punge la Juventus sulla corsa ad un posto in Champions League e spinge il Napoli.

C’era un tempo, nemmeno troppo distante, giusto qualche mese, che si festeggiavano quarti posti come Coppe Intercontinentali. Lo scudetto, no: quello era un titolo che non interessava. La volpe, una volta arrivata all’uva, celebra lo scudetto levando fuori dagli armadi impolverate bandiere nerazzure. Ad ogni modo, l’ex difensore di Inter e Nazionale, Marco Materazzi ha commentato dalle colonne de Il Mattino la corsa Champions. E’ una bagarre molto interessante, con tante compagini in lotta. Compresa la Juventus Campione d’Italia.

Materazzi “spinge” il Napoli

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter, ha parlato al quotidiano partenopeo dicendo la sua sulla corsa Champions League. Sono tante, come detto, le squadre invischiate. Milan, Juventus, Atalanta, Napoli e Lazio venderanno cara la pelle. «Corsa Champions? Qualche settimana fa avrei detto che il Milan avrebbe perso punti – dice -. Invece sta tenendo un ritmo importante e merita di andare in Champions. L’Atalanta va a tutta forza, mentre la Juventus è quella che vedo peggio. Il prossimo turno con Napoli-Inter e Atalanta-Juventus potrà essere molto importante».