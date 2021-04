Paredes, scatto della Juventus. Cosa è successo dopo la gara di ieri sera

La Juventus è rimasta estasiata dalla prestazione di Paredes in Psg-Bayern Monaco. Ecco perché ha deciso di affondare il colpo sul regista.

Paredes, valutato 45-50 milioni, è diventata una una vera e propria priorità per il centrocampo della ‘Vecchia Signora’. Paratici può mettere sul piatto il cartellino di Dybala, la cui valutazione è vicina a quella del connazionale ex Roma. La ‘Joya’ difficilmente resterà a Torino visto il mancato rinnovo oltre il giugno 2022, quando Dybala potrebbe salutare a zero. Per capitalizzare al massimo la cosa, proverà ad imbastire uno scambio con l’argentino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Aguero sempre più vicino: offerto un biennale

Paredes, l’uomo giusto per la Juventus

La prestazione di ieri sera, durante Psg-Bayern Monaco, ha convinto definitivamente la dirigenza bianconera ad investire sul calciatore. Piace a Pirlo, piace a Paratici e piacerebbe anche ad Allegri qualora tornasse. Situazione in divenire, dunque, con Paratici che torna ad osservare con interesse il futuro di Leandro Paredes. Il portale calciomercatoweb.it rilancia l’idea con vigore, anche perché in qualche modo serve porre rimedio. La mediana della Juventus è una nave che fa acqua da tutte le parti e deve essere rinforzata. Servono elementi di un certo spessore. Leandro lo è.