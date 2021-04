Calciomercato Juventus, dalla Francia assicurano che ci sia anche la società bianconera interessata al giovane Doukouré.

Calciomercato Juventus, occhi puntati al futuro. L’obiettivo è proprio il seguente, salvaguardare il futuro arrivando ai campioni nascenti già oggi. In questo momento i bianconeri sono una delle squadre più attive proprio secondo quest’etica proiettata al futuro. Tante, possibili, opportunità dai diversi campioni europei e sono sicuri sul talento nascente Doukouré, che proprio dalla Francia annunciano come prossimo campione al quale si è interessata la Vecchia Signora. Il quotidiano francese ‘La voix du nord’ ha lanciato l’indiscrezione secondo cui Juventus, Roma e Atalanta avrebbero messo gli occhi sul giovane difensore.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: bianconeri sulla giovane stella

Ancora giovanissimo, classe 2003, Ismaël Doukouré è già nei pensieri delle grandi d’Europa. Non solo dalla Serie A si sono mossi, ma stando sempre a quanto viene scritto sul quotidiano francese, anche Arsenal, Barcellona e Benifca sarebbero interessate. Appena 18enne, il giovane difensore è già diventato un desiderio di tanti club importanti, non è un caso che proprio in Francia il Lione abbia preso informazioni, una delle squadre con più propensione ai giovani talenti, difensore per il club francese Valenciennes attualmente il Ligue 2, Doukouré è pronto al salto di qualità.