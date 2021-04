Calciomercato Juventus, può iniziare l’effetto domino tra i pali

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ritorno di Kean: il piano di Paratici

Come spiega il giornalista Nicolò Schira su Twitter, per il portiere Szczesny potrebbe infatti esserci l’opportunità di trasferirsi altrove. Nel caso in cui davvero arrivasse Donnarumma tra i pali, il polacco potrebbe partire. E il Tottenham ha chiesto informazioni all’agente Barnett sul suo futuro, anche perché gli Spurs stanno cercando il sostituto del titolare Lloris, destinato a lasciare alla fine della stagioen. E Szczesny sarebbe senz’altro un grandissimo colpo per la squadra inglese.

#Tottenham are looking a new goalkeeper to replace Hugo #Lloris, who could leave. #Spurs have asked info to the agent Jonathan Barnett for Wojciech #Szczesny, who could be sold by #Juventus if Bianconeri sign Gigio #Donnarumma this summer. #transfers #THFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 15, 2021