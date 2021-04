Calciomercato Juventus, dalla Spagna annunciano che l’esterno del Barcellona, Dembele è sempre più vicino al Liverpool di Klopp.

Calciomercato Juventus, fra i tanti obiettivi del futuro che i bianconeri stanno monitorando c’è sempre l’esterno francese del Barcellona, Dembele. Ancora giovane e di grande qualità tecnica il giocatore è diventato uno dei desideri più sentiti del direttore sportivo Fabio Paratici, ma stando alle indiscrezioni provenienti dalla Spagna, dal portale ‘fichajes.net’, il Liverpool di Klopp si sarebbe nuovamente mosso per assicurarsi l’operazione in entrata. Il classe ’97 ha una stima internazionale e non è un mistero viste le sue prestazioni che però non sembrano convincere più Messi e compagni che aprirebbero all’addio.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: è fatta per l’esterno

I Reds avrebbero identificato in Dembele l’erede perfetto per essere il sostituto di Mane. Giocatore dalle importanti doti tecniche, molto abile nel dribbling, sarebbe già in cima alla lista desideri del tecnico tedesco. Quest’anno autore di 10 gol e 4 assist, Dembele potrebbe diventare il colpo in divenire per il Liverpool. Con la Juventus era già stata sondata l’idea di uno scambio, magari con Paulo Dybala ma un operazione che non sembra aver convinto le parti. La premier secondo il portale spagnolo sarà il nuovo campionato dell’esterno.