Juventus, la bordata di Auriemma: “Si fallisce per molto meno”

Juventus, tweet al veleno quello di Raffaele Auriemma, che lancia una bordata ai bianconeri. “Si fallisce per molto meno”

La fede calcistica di Raffaele Auriemma è nota. Tifoso del Napoli, commentatore di parte delle partite azzurre per molti anni, non ha mai nascosto il suo amore per la formazione attualmente allenata da Gennaro Gattuso. E il giornalista è entrato di nuovo in polemica con la Juventus, attraverso un tweet apparso poche ore fa.

Auriemma, tramite il suo profili, ha pubblicato una foto riguardante un articolo del Sole24 Ore, che titola: “Juventus, le perdite semestrali aumentano a -113,7 milioni e i debiti a 358 milioni”. Un articolo di approfondimento del quotidiano economico, il più importante in Italia, che entra nel dettaglio del bilancio bianconero. Ma il tweet che l’accompagna è al vetriolo.

