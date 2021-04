Calciomercato Juventus, Zidane: “Il mio futuro? Non lo conosco”

Il prossimo calciomercato della Juventus sarà inevitabilmente legato alla scelta della dirigenza bianconera riguardo il ruolo di allenatore.

Ogni valutazione definitiva sarà effettuata ovviamente alla fine della stagione, con mister Pirlo che ad ogni modo sembra avere delle chance per proseguire nel suo progetto tecnico e continuare dunque a guidare la Juventus. La formazione bianconera però dovrà chiudere la stagione nel migliore dei modi, con il traguardo minimo del piazzamento Champions da conquistare e anche la Coppa Italia. Brucia ancora però l’eliminazione dalla Champions e il decimo scudetto consecutivo ormai andato in fumo.

Calciomercato Juventus, le parole di Zidane sul futuro

Non si può escludere del tutto però che la Juventus possa anche cambiare allenatore e del resto nelle scorse settimane si è parlato anche di un possibile ritorno di Allegri. Anche Zidane è stato spesso accostato ai bianconeri e proprio il francese, parlando nella conferenza stampa del suo Real Madrid, sembra aver lasciato qualche spiraglio sul futuro. Alla domanda sulle probabilità che resti o lasci i madrileni, Zidane ha risposto così: “Non so nulla. Non guardo al futuro, né ora né quando diranno che Zidane andrà via. Niente cambierà, noi viviamo alla giornata. Domani dobbiamo affrontare una partita e questo è ciò che ci interessa qui. Niente di più”.