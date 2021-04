Calciomercato Juventus, intervistato nel pre partita il direttore sportivo Fabio Paratici fa il punto sul futuro: da CR7 fino a Donnarumma.

Calciomercato Juventus, tanti argomenti nel pre partita di Atalanta Juventus. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha parlato proprio di quello che sarà il futuro. Un mercato in divenire e pronto ad accogliere nuovi importanti giocatori, ma alcuni potrebbero anche partire. Nel pre partita il direttore sportivo della Juventus ai microfoni di Sky Sport ha fatto il punto sul mercato. Alla domanda su CR7 e su quello che sarà, Paratici risponde definendo Cristiano un personaggio planetario che va al di là dei limiti.

LEGGI ANCHE >>> Allegri al Bayern Monaco? Calciomercato Juventus: arriva la conferma

Calciomercato Juventus, Paratici: “CR7 planetario e su Donnarumma…”

Il giovane portiere rossonero potrebbe rappresentare un importante occasione per il futuro. Ancora da decidere il suo contratto con i rossoneri, Donnarumma è nei radar bianconeri ma sull’argomento il direttore sportivo Paratici non ha voluto sbilanciarsi rispondendo con un sibillino “Non parliamo di altri giocatori in questo momento”. Ma i radar sono puntati, così su un altro giocatore in scadenza, proprio dal Milan, Hakan Calhanoglu.