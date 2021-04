Calciomercato Juventus, affare a costo zero: ci sono tutte le big di serie A

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, ritorno di Kean: il piano di Paratici

E tra queste c’è anche il centravanti del Chelsea Olivier Giroud, calciatore di grande esperienza anche a livello internazionale. Come spiega il giornalista Nicolò Schira, è destinato a lasciare la formazione londinese alla fine della stagione e per lui è pronta a scatenarsi un’asta che vedrà coinvolte tante squadre italiane. La Juventus tiene d’occhio la situazione, insieme all’Inter, ma anche il Milan avrebbe mostrato interesse per Giroud. In pole però potrebbe esserci la Roma, considerato che il direttore generale Tiago Pinto ha già incontrato gli agenti del calciatore la scorsa settimana.

Oliver #Giroud is set to leave #Chelsea at the end of the season as a free agent. Many italians clubs are interested in him: #ASRoma director (Pinto) met the agents last week, #ACMilan have shown interest and #Inter and #Juventus still looking the situation of the french striker

— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 17, 2021