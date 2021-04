Calciomercato Juventus, Pirlo a Sky | Rivelazione sul suo futuro: i dettagli

Pirlo a Sky, calciomercato Juventus: annuncio sul suo futuro. Ecco quanto dichiarato dal tecnico bianconero

Pirlo Juventus Sky / Intervistato ai microfoni di Sky, Andrea Pirlo ha detto la sua in merito alla sconfitta patita dalla sua Juventus in quel di Bergamo. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita, interpretando la gara come dovevamo. Meglio nel primo tempo, poi nella ripresa siamo calati un pò ma non abbiamo sofferto fino al loro goal, un episodio piuttosto casuale. Non ho niente da rimproverare alla squadra, abbiamo preparato così la partita. Chiesa aveva avuto dei problemini in settimana, così come Danilo.

Dybala e McKennie non avevano 90 minuti nella gambe, ma Paulo fin quando è resistito, mi è piaciuto molto per come si è sacrificato per i compagni. Ci è mancato Ronaldo, il nostro finalizzatore; detto questo, non sono preoccupato per il futuro. Dobbiamo interpretare al meglio queste ultime 7 partite come fossero delle finali.