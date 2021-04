Calciomercato Juventus, la suggestione lanciata dai bookie sollecita il mercato dei bianconeri. Lo special one come probabile allenatore.

Calciomercato Juventus, Josè Mourinho prossimo allenatore bianconero? La suggestione dei Bookie fa già impazzire i social. Lo Special One è stato esonerato dal Tottenham e adesso è libero di firmare con una nuova squadra ai vertici europei. Secondo i Bookmakers l’approdo dello special One a Torino è più che possibile, quotato infatti a 7.00 seconda solo alla quotazione come prossimo ct del Portogallo data a 6.5. Un futuro che avrebbe, letteralmente, del clamoroso. Ma stando alle ultime indiscrezioni un operazione che sarebbe assolutamente fattibile.

Calciomercato Juventus, Mourinho nuovo allenatore | Bookmaker scatenati

Acerrimo, si fa per dire, nemico della tifoseria, ancora di più dopo il gesto dell’esultanza con l’orecchio. Josè Mourinho potrebbe davvero scegliere la Juventus come prossima destinazione. Un futuro inaspettato ma realistico. L’esonero dalla panchina del Tottenham apre nuove strade per lo special one che ora potrebbe, davvero, sconvolgere il mercato dei prossimi mesi.